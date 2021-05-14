Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de ekim mesaisi başladı
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Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de ekim mesaisi başladı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de ekim mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin "çeltik ambarı" Edirne'de üreticiler çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Türkiye'nin "çeltik ambarı" Edirne'de üreticiler çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Verimi ve getirisi dolayısıyla kentte "beyaz altın" olarak nitelendirilen çeltiğin ekimi için üreticiler tava adı verilen ekim alanlarına girdi.

Çeltik ekim mesaisinin toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kent genelinde yaklaşık 500 bin dönümlük alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 44'ünü Edirne'nin tek başına karşıladığına dikkati çeken Arabacı, "2021 çeltik sezonu üreticilerimize hayırlı olsun. Bugünlerde hem hazırlıklar hem de ekimler devam ediyor. Şu an için her şey çok güzel ilerliyor." dedi.

Edirneli üreticiler olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de üretimi ve katma değer yaratmayı sürdürdüklerini vurgulayan Arabacı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezi Edirne. Üretmeye ve ekimlerimize devam ediyoruz. Ekim mesaisi haziran ayının başına kadar devam edecek. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Umuyoruz ki bu yıl girdi maliyetlerimiz biraz daha düşük olacak. Ürünümüzün bol ve bereketli olmasını diliyoruz."

Üreticiler yeni sezondan umutlu

Üretici Selçuk Özcan da hazırlıkların ardından çeltik ekimine başladıklarını ifade etti.

Bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyleyen Özcan, "100 dönümlük bir alanda ekim yapıyorum. Eski usul elle ekim yapıyoruz. Çeltik emek isteyen bir ürün." dedi.

Önder Çapkın da "Çeltik üretimi hummalı bir süreç. 4 ay boyunca bebek gibi her gün başında oluyoruz ve en sonunda hasat yaparak karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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