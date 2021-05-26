Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de damla sulama sistemiyle ekim yapıldı

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de devlet projesiyle damla sulama sistemiyle çeltik ekimi yapıldı.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de devlet projesiyle damla sulama sistemiyle çeltik ekimi yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü yakınlarında "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan bilgi alan Canalp, daha sonra direksiyon başına geçerek traktörle çeltik ekimi yaptı.

Damla sulama sistemini inceleyen Canalp, bu sistemin tarımda suyun daha tasarruflu kullanılmasına örnek oluşturacağını belirti.

Canalp, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının büyük bir bölümünün Edirne'den karşılandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yemiş olduğumuz iki kaşık pirincin bir kaşığını Edirne üretiyor. Bu sistem Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan çeltik ekiminden ve arazi yapısından farklı. Eğimli arazilerde tava yapmaya gerek kalmadan daha az su kullanımıyla çeltik ekimi yapmak mümkün oluyor. Su tasarrufu sağlanıyor. Bu şekildeki örnek uygulamalarla çeltik ekeceğimiz alanları çok daha fazla genişletmek mümkündür. Aynı zamanda tarımsal ekonomiye de katkı sağlayacaktır."

Beyazıt ise proje kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu teslim edildiğini ve 930 dekarda ekim yapılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin