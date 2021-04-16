Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte yüzde 99 artışla 255 milyon 333 bin dolar oldu
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Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte yüzde 99 artışla 255 milyon 333 bin dolar oldu

Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte yüzde 99 artışla 255 milyon 333 bin dolar oldu
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 47 ülkeye 255 milyon 333 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

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Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 47 ülkeye 255 milyon 333 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan ve ihracat tutarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 501 artış gösteren çekicilerin dış satımındaki yükselişi, şubat ve martta da devam etti.

Çekici ihracatı şubatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80, martta ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 66 artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,12 artışla 255 milyon 333 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

Sektör temsilcileri ilk çeyrekte ihracat yaptıkları 47 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye yapılan çekici ihracatı ocak-mart döneminde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 61 artarak 32 milyon 719 bin dolardan 52 milyon 916 bin dolara yükseldi. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 20'sini oluşturdu.

Listenin ikinci sırasında Polonya yer aldı. Çekici üreticileri, bu ülkeye ilk çeyrekteki ihracatını, 2020'nin aynı dönemine nazaran yüzde 433 artırarak 8 milyon 119 bin dolardan 43 milyon 296 bin dolara taşıdı.

İtalya ise aynı dönemde yüzde 108 yükseliş ve 31 milyon 307 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya, Polonya ve İtalya'ya yapılan 127 milyon 519 bin dolarlık çekici ihracatı, ilk çeyrekteki toplam çekici ihracatının yüzde 50'sini oluşturdu.

Belçika'da yüzde 637, Slovenya'da yüzde 200 artış

Yılın ilk çeyreğinde çekici ihracatında, 2020'nin aynı dönemine göre, İspanya yüzde 92 artış ve 29 milyon 381 bin dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 23 yükseliş ve 29 milyon 93 bin dolarla 5'inci, Hollanda yüzde 129 artış ve 17 milyon 780 bin dolarla 6'ncı, Portekiz yüzde 114 yükseliş ve 8 milyon 852 bin dolarla 7'nci, Macaristan yüzde 133 artış ve 8 milyon 385 bin dolarla 8'inci, Slovakya yüzde 200 yükseliş ve 7 milyon 416 bin dolarla 9'uncu, Belçika da yüzde 637 artış ve 6 milyon 439 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

2020'nin ilk çeyreğinde ihracat yapılmayan Rusya, Bangladeş, Letonya, Umman, Bahreyn, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Liberya, Kenya ve Kamerun'a da bu dönemde çekici gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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