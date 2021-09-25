Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı - Haberler
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Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'na yağan kar, bulut ve sisin çekilmesi ile ortaya çıktı.

IĞDIR (İHA) - Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı

IĞDIR - Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'na yağan kar, bulut ve sisin çekilmesi ile ortaya çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki gündür etkisini sürdüren kar ve fırtına Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nı da beyaza bürüdü. Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda bulut ve sisin kalkması ile yağan kar gün yüzüne çıktı. İlk karın Ağustos ayında düştüğü Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğinin 3 bin 400 metresi beyaza büründü. Yağan karın güzelliği ile birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıktı. Ağrı Dağı'na yağan kar, Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüşe neden oldu.

Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı

Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı

Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı

Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri
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