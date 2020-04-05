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Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel

"Türkiye'nin çatısı", zirvesini saran sis bulutuyla görsel şölen sundu

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin en yüksek dağı" olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

05.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:36

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin en yüksek dağı" olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinde sis bulutu oluştu.

Efsaneleri ile adına yakılan türkülerle de bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki sis bulutu ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'nın zirvesinde öğleden sonra oluşan sis bulutu, şapkayı andıran görüntüsüyle ilgi çekti.

Yöredekilerin "Ağrı Dağı yine şapkasını taktı" yorumunu yaptığı bu durum, genellikle bahar aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.

Kaynak: AA

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