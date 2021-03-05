"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın Kars'a yansıyan manzarası ilgi çekiyor

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zaman zaman Kars'a da yansıyan ve kartpostallık görseller oluşturan manzarası, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zaman zaman Kars'a da yansıyan ve kartpostallık görseller oluşturan manzarası, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, havanın açık olduğu günler Kars'tan da gözlemleniyor.

Bölgede havanın bulutsuz olduğu zamanlar Kars'tan gözüken dağ, doğasever ve fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın, Kars-Digor kara yolunda görülmesini fırsat bilen fotoğraf ve doğa tutkunları hem deklanşöre dokunuyor hem de doyumsuz manzaranın tadını çıkarıyor.

Kars'ta "Medeniyetler Beşiği" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nden ise gün doğumunun kızıllığında ayrı bir güzelliğe bürünen dağ, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşlardan Taner Güneş, Ağrı Dağı'nı Kars'tan görmenin güzel olduğunu ifade etti.

Dağın havanın açık olduğu nadir zamanlarda gözüktüğünü dile getiren Güneş şöyle konuştu:

"Digor'a giderken yol kenarında sislerle kaplı Ağrı Dağı'nın zirvesini gördük. Manzarası harika, arabadan inerek muhteşem fotoğraflar çekmeye çalıştık. Bence Ağrı Dağı Kars'tan daha güzel gözüküyor. Neden derseniz ben Iğdır'dan da Ağrı'dan da Doğubayazıt'tan da Ağrı Dağı'nı gördüm. Çok yakından bakınca görüntü bozuluyor gibi ama Kars'tan dağ zirvesindeki karlar ile harika gözüküyor, özellikle de masmavi gökyüzüyle açık havada seyrine doyamayacağımız manzara oluşturuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan