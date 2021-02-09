"Türkiye'nin çatısı"na tırmanışa geçen dağcılara zirvedeki fırtına geçit vermedi

Terörden temizlenerek kısa süre önce resmen tırmanışa açılan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçen dağcılar, şiddetli fırtına nedeniyle zirveye 337 metre kala geri döndü.

Ağrı Valiliği koordinesinde 6 yıl sonra tırmanışa açılan Türkiye ve dünyada dağcılık ile turizm açısından ayrı bir önemi bulunan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yurdun birçok yerinden gelen dağcılar, 5 bin 137 metrelik rakımıyla yurdun en yüksek noktası olan söz konusu dağın zirvesine ulaşmak için harekete geçti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizatörlüğünde 2200 metreden zirveye doğru tırmanışa geçen dağcı grubu, ilk kampın bulunduğu 3000 metrede dinlenme molası verdi.

Burada bir süre kaldıktan sonra tipiye rağmen ana kampın bulunduğu 3800 rakıma ulaşan dağcılar, ardından zirveye ulaşmak için yeniden tırmanışa geçti.

Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve sis nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen dağcılar, zirveye 337 metre kala 4800 metrede geri dönme kararı aldı.

Dağcılarla Ağrı Dağı'na tırmanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, gazetecilere, Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasının dağcılar başta olmak üzere herkes tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Dağa tırmanmak isteyenlerden yoğun talep var

İçişleri Bakanlığı ve Ağrı Valiliğine teşekkür eden Başar, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı çok özellikli dağdır, sadece 5 bin metrenin üzerindeki yüksekliğiyle değil dini özelliklerin öne çıkması ve dini kitaplarda yer alması dolayısıyla tüm dağcıları olduğu gibi doğa severleri de cezbediyor. Ülkemizden ve yurt dışından birçok dağcının bu bölgeye geleceğini tahmin ediyoruz. Dağ tırmanışa açıldı ve tırmanış yapmak için çok sayıda insan bize başvuruda bulunuyor. Yoğun bir talep olacağını biliyoruz."

Kış tırmanışlarının çok zor geçtiğini ve özellikle kışın Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın kolay olmadığını belirten Başar, şu ifadeleri kullandı:

"Fırtına nedeniyle 4800 metreden geri dönmek zorunda kaldık. Sağlıklı şekilde tüm ekibimizle Ağrı'ya geldik ve Ağrı Dağı bu şekilde tırmanışa açılmış oldu. Dağcılığın en önemli özelliği doğada yapılmasıdır. Dağcılar bu sporu yaparken birçok çevresel etkene göre hareket eder, bunları bilirler ve değerlendirirler. Biz o anda hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle dönme kararı aldık. Bu çok normal bir şeydir. Bu konuda önemli olan sağlıklı şekilde faaliyeti bitirmektir. Tüm dağcılarda bunu bu şekilde yapar. Ağrı Dağı binlerce yıldır yerinde duruyor. Önemli olan sağlıklı şekilde odağa çıkmak. Bugün olmazsa yarın çıkılabilir."

Başar, Ağrı Dağı'nın bundan sonra tırmanışta kesintiye uğramadan Türkiye ve dünya dağcılarına hizmet vermesini umduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez