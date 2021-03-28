(DRONE) "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı beyaza büründü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, kar yağışı ile "beyaz gelinliğini" giydi.
Iğdır'daki Aras Dağları da karla kaplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız