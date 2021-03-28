(DRONE) "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı beyaza büründü
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(DRONE) "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı beyaza büründü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, kar yağışı ile "beyaz gelinliğini" giydi.

Iğdır'daki Aras Dağları da karla kaplandı.

(DRONE) 'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründü
(DRONE) 'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründü
(DRONE) 'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründü
(DRONE) 'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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