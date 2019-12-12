Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:42
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın

'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "" kategorilerini inceledi.

kategorisinde, Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafı seçen Kılıç, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kılıç, kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

Kaynak: AA
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