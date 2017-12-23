Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, "Türkiye 3'üncü çeyrekte ekonomik olarak ciddi bir büyüme yakaladı. Bu büyüme hızı da bütün engellemelere rağmen devam etmektedir. Ancak Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanlar var ama biz hiçbir oyuna gelmeyeceğiz." dedi.



Erdoğmuş, Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tesislerinde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin her alanda büyümesi ve gelişmesi arzusunda olduklarını söyledi.



Yaklaşık 3.5 yılda hayal edilemeyecek kadar önemli işlere ve büyük projelere imza attıklarını belirten Erdoğmuş, birçok sivil toplum kuruluşunun yaptığı proje ve çalışmalara da paydaş kuruluş olarak katıldıklarını anlattı.



Türkiye üzerinde birçok oyun oynanmaya çalışıldığına dikkat çeken Erdoğmuş, "Türkiye 3'üncü çeyrekte ekonomik olarak ciddi bir büyüme yakaladı. Bu büyüme hızı da bütün engellemelere rağmen devam etmektedir. Ancak Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanlar var ama biz hiçbir oyuna gelmeyeceğiz. Türkiye'yi bölme projesi olan 15 Temmuz darbe girişiminde de bunu gördük." diye konuştu.



"Türkiye uyuyan bir dev olarak ayağa kalkıyor"



Türkiye'nin ekonomik yolculuğunun, büyük bir devlet olma idealindeki önemini vurgulayan Erdoğmuş, bütün engellemelere karşın Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söyledi.



Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Erdoğmuş, şöyle devam etti:



"Türkiye 2023 ve 2053 hedeflerine koşacak, önemli bir vizyon yakalayacak ise bu toplum ile devletin kucaklaşması sayesinde gerçekleşecektir. Türkiye'de siyasi istikrarı yakaladığımız dönemlerde ekonomik istikrar olmuştur. Biz Türkiye'nin siyasi istikrarda yakalamış olduğu bu güçlü dönemi, ekonomik istikrarla beraber taçlandırmasını önemsiyoruz. 2023'te 500 milyar dolar ihracatı hedefleyen bir Türkiye vizyonu var ise önümüzde, o zaman çok üretmeliyiz, en iyiyi ve kaliteliyi üretmek zorundayız. Onun için iş adamları dernekleri olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye uyuyan bir dev olarak ayağa kalkıyor. Güçlü bir siyasi iradenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz."



Konferansa, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, ÖNSİAD Kırklareli Şube Başkanı Murat Aksu, iş adamları, sanayiciler ve esnaflar katıldı.