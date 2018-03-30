Türkiye'nin Büyüme Rakamları

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yüksek büyüme hedefine ulaşarak, kriz beklentisinde olanların beklentilerini boşa çıkarttıklarını kaydetti.

İl Başkanı Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, dışarıda ve içeride estirilmek istenen tüm kötümser havaya rağmen Türkiye'nin uluslararası otoritelerin beklemediği bir performans sergilediğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2017'de elde ettiği 7,4'lük büyümesinin son dört yılın en yüksek oranı olduğuna dikkati çeken Filiz, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Türkiye, bölgesindeki jeopolitik gerilimler, Avrupa'daki borç krizi, Gezi olayları, FETÖ'nün darbe girişimine rağmen 8 yıldır kesintisiz büyüyor. Geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi büyümesi ile dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20 ülkeleri içerisinde zirvede, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer almıştır. Şunu belirtmek isterim ki biz bu performansı bekliyorduk ve inanıyorduk.

İhracatı, yatırımları artıracak teşvikler vererek, durmak bilmeden çalışan ve bu muhteşem başarıyı yakalayan, ekonomimize yön veren başta Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'ye, ekibine ve hükümetimize güvenimiz tamdır. Alınan mali önlemler ve politikalar, büyümeyi uluslararası kuruluşların beklentilerinin üzerine taşıdı. Bu tabloyu ayrıca dış talep, kur hareketleri ve Ekonomi Bakanlığının destekleriyle ihracatta yaşanan güçlü artış da destekledi. Bu başarıda hükümetimizce zamanında devreye konulan tedbirler ve bunların kararlı bir şekilde uygulanması büyük bir paya sahiptir."

Ayrıca, 2018 yılına da aynı tempo ile devam edileceğine inandığını aktaran Filiz, "Bazıları ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapıyordu. Yüksek büyüme hedefimize ulaşarak, kriz beklentisinde olanların beklentilerini boşa çıkarttık. Türkiye'nin, olağanüstü jeopolitik ve ekonomik riskler altında elde ettiği yüzde 7.4 büyüme, bu ülkenin yönetimiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle ve tüketicisiyle nasıl dinamik bir ülke olduğunun somut göstergesi.

Bu ülke, Dünya Bankası'nın, IMF'nin tahsilatçısı, uluslararası para piyasalarının Türkiye'ye gönderdiği tahsilat memurlarının ekonomi bakanına değil artık yerli ve milli bir bakana sahiptir. Zeybekci ve ekibi ile hükümetimiz dolayısıyla artık Türkiye ekonomisi güçlüdür.

Kararlı ekonomi yönetimi, dinamik ve üretken özel sektörü ile bu gücünü koruyacaktır. Milletimizin de desteğiyle Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir." ifadelerine yer verdi.