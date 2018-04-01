IDC Kıdemli Araştırma Analisti Yeşim Araç Öztürk, Türkiye'nin büyük veri ve analitik yolculuğu hakkında Wise TV'ye konuştu.

Öztürk, şu sözleri dile getirdi: "Türkiye, bu büyük veri analitiği ve yolculuğuna aslında raporlamadan başladı. İlk önce raporlama araçları kullanıldı, arkasından iş zekasına kurumlarımız yatırım yapmaya başladılar. Şimdi artık biz gitmeleri gereken yol olarak tahminsel analitiği ve sonrasında da bilişsel teknolojiler dediğimiz cognitive sistemleri bir harita olarak çiziyoruz. Bu tarafta yatırım yapan Türkiye'de de kurumlar var, fakat biraz daha hızlanmamız gerekiyor dünyayı yakalayabilmemiz için."