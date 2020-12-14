Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
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Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

14.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:45
Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

Yurdun büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Yurdun büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Türkiye Geneli Haftalık Hava Tahmin Raporu"na göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop dışında yağış tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Yağışların, Akdeniz Bölgesi, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yarın ve çarşamba günlerinde de ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimlerin yağışlı olması öngörülüyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, salı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon ve Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Rapora göre, Ankara'da hava bugün ve yarın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Hava durumunun çarşamba gününden itibaren ise parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük hava sıcaklığının salı 5-6 derece, çarşamba gününden itibaren 1-3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 10-12 derece civarında olması öngörülüyor.

İstanbul'da havanın ise hafta sonuna kadar parçalı, yer yer çok bulutlu olması ve aralıklı sağanak görülmesi bekleniyor. Yağışların, salı günü Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük 8-10 derece, en yüksek 12-14 derece civarında olması öngörülüyor.

İzmir'de bugün aralıklı sağanak beklenirken, yarından itibaren havanın parçalı, yer yer az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük salı ve çarşamba 10-12 derece, perşembe gününden itibaren 6-8 derece, en yüksek 15-17 derece civarında olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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