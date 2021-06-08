Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8 yıldır şifa dağıtıyor
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Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8 yıldır şifa dağıtıyor

Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8 yıldır şifa dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin baskısından dolayı bırakmak zorunda kaldığı tıp eğitimini Türkiye'nin sağladığı bursla İstanbul'da tamamlayan Filistinli Mohammed Abusharekh, kendisine kucak açan ülkede mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor.

İsrail askerlerinin baskısından dolayı bırakmak zorunda kaldığı tıp eğitimini Türkiye'nin sağladığı bursla İstanbul'da tamamlayan Filistinli Mohammed Abusharekh, kendisine kucak açan ülkede mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor.

El-Halil kentinde dünyaya gelen 33 yaşındaki Abusharekh, liseyi birinci olarak bitirdikten sonra 2006 yılında Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.

Üniversitenin İsrail tarafında olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşayan Abusharekh, maruz kaldığı baskılar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Türkiye'den eğitim bursu alan Abusharekh, 2007'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kayıt yaptırdı.

Mezun olmasının ardından hayalindeki beyaz önlüğü ilk kez 2013 yılında Türkiye'de giyen Abusharekh, aynı yıl Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı kazanarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda ihtisas eğitimi almaya başladı.

Kardiyoloji uzmanı olarak 2017 yılında mezun olan Filistinli hekim, bir yıldır İzmir'deki özel bir hastanede hem hastalara şifa dağıtıyor, hem de genç meslektaşlarına eğitim veriyor.

"Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum"

Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mohammed Abusharekh, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana doktor olmak istediğini belirtti.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı baskı politikasından dolayı tıp eğitimini ülkesinde tamamlayamadığını anlatan Abusharekh, şunları kaydetti:

"Fakülte İsrail sınırlarında olduğu için oraya giriş çıkışlar sıkıntılıydı. Kudüs işgal altında olduğu için üniversiteye giderken, İsrail askerinin kontrolünden geçiyorsunuz. Bize düşmanca tavırlar sergiliyorlardı. Üzerimizi arıyorlardı. Bazen geçmeme izin vermiyorlardı. Yaşadığım sorunlardan dolayı eğitimimi bırakmak zorunda kaldım, Türkiye Cumhuriyeti'nden eğitim bursu alınca da hayatım değişti. Türkiye benim için dış dünyaya açılan bir kapı oldu. Sağladığı eğitim bursu sayesinde tıp eğitimimi Türkiye'de tamamladım.Türkiye benim yaşamımda bir şanstı ve ben bu şansı iyi değerlendirdim. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Eğitimimi burs alarak tamamladığım için Türk insanlarını tedavi etmeyi de bir vefa borcu olarak görüyorum."

Abusharekh, Türk halkının Filistin'e her zaman destek verdiğini, ülkesindeki birçok gencin de eğitim hayatlarını Türkiye'de sürdürdüğünü anlattı.

Aklının ve gönlünün her zaman Filistin'de olduğunu dile getiren Abusharekh, "Filistin, İsrail baskısını uzun süredir yaşıyor. Zaman zaman olayların tırmandığını görüyorsunuz. Kudüs İsrail'in başkenti yapıldı. Türkiye gibi ülkeler buna karşı çıksa da maalesef istediklerini sessizce devam ettirdiler. Son zamanlarda çıkan olaylarda ve Gazze'nin direnişi Filistin'in davası tekrar ön plana çıktı. Filistin meselesi direniş gösterilerek çözülecektir." ifadelerini kullandı.

Mesleki birikimlerini tıp fakültesinde eğitim alan Türk gençlerine aktardığı için ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getiren Abusharekh, ülkesinden gelen birçok Filistinli hastayı da Türkiye'de tedavi ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8 yıldır şifa dağıtıyor
Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8 yıldır şifa dağıtıyor
Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8 yıldır şifa dağıtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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