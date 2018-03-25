Türkiye'nin Bulut Adaptasyon Süreci Nasıl?

IDC Araştırma Müdürü Aslı Koçkal, Türkiye'nin bulut adaptasyon süreci hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bulut adaptasyonunun, hem altyapı harcamaları hem de genel bulut hizmetleri anlamında artarak devam ettiğini ifade eden Koçkal, bulut adaptasyonunun kurumlarda hızlanması durumunda, çoklu bulut tipi modelini birden fazla servis sağlayıcıdan alma gibi yeni modellerin söz konusu olacağını ve Bulut Broker adı verilen ve kurum için gerekli olan bulut servislerini sizin adınıza alan, geliştiren, dağıtıma sokan şirket ve kurumlardan daha çok bahsedileceğini belirtti.