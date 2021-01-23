Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğalgaz tüketeceği öngörüldü
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Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğalgaz tüketeceği öngörüldü

23.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:44
Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğalgaz tüketeceği öngörüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğalgaz tüketecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğalgaz tüketecek.

EPDK'nin 2021 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 doğalgaz tüketeceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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