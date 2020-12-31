Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Türk esnafın yeni yılını kutladı
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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Türk esnafın yeni yılını kutladı

31.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:46
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Türk esnafın yeni yılını kutladı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel'deki Schaerbeek semtinde esnafla buluşarak yeni yıllarını tebrik etti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel'deki Schaerbeek semtinde esnafla buluşarak yeni yıllarını tebrik etti.

Büyükelçi Ulusoy, beraberinde Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ile yılbaşı alışverişini Schaerbeek semtindeki Türk esnaftan yaptı.

Ulusoy, esnaf ve çalışanlarla sohbet ederek özellikle salgın döneminde kendisi ve diğer Büyükelçilik ve Başkonsolosluk personelinin mümkün olduğunca Türklerin işlettiği mağazalardan alışveriş yapmaya dikkat ettiğini söyledi.

Salgınla mücadelede Türk toplumunda dayanışmanın önemine işaret eden Ulusoy, Belçika'daki Türk toplumunun salgın döneminde desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ulusoy, Belçika'daki Türklerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak yeni yıl için başta sağlık olmak üzere iyi dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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