Türkiye'nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri
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Türkiye'nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Türkiye'nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri

Türkiye'nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Türkiye'nin Bregenz Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Avusturya'da bulunan Türkiye'nin Bregenz Başkonsolosluğunun yakınlarındaki boş bir alanda birkaç el ateş edildi. Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada, yerel medyada yer alan, Bregenz Başkonsolosluğunun hedef alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Vorarlberg güvenlik makamları tarafından soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, Başkonsolosluk ve mensupları bakımından endişe edilecek herhangi bir durumun olmadığı vurgulandı. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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