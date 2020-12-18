Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 05:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 05:10
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Sinirlioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Sinirlioğlu, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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