Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 02:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 02:10
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın

NEW 'nin (BM) Daimi Temsilcisi , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Sinirlioğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Sinirlioğlu, kategorisinde Muhammed Said'in Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Rafting'in zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Feridun Sinirlioğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O kadar birbirinden güzel fotoğraflar vardı ki seçmekte zorlandım. Anadolu Ajansı'nın her alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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