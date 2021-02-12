Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını şiddetle kınadı Açıklaması

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasını şiddetle kınayarak Türkiye'nin her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasını şiddetle kınayarak Türkiye'nin her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Arslan, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nin "Myanmar'daki krizin insan haklarıyla ilgili sonuçları" başlığıyla düzenlediği "özel oturum"da konuştu.

Türkiye'nin Myanmar'da ordunun yönetime el koymasından derin endişe duyduğunu ve şiddetle kınadığını vurgulayan Arslan, "Türkiye, prensip olarak her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır." dedi.

Arslan, ülkede gözaltına alınan siyasetçiler ve sivillerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, özellikle Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin akıbetinden endişe duyduklarını ifade etti.

"Bu vahim gelişmenin Myanmar'da yaşayan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumunu daha da kötüleştirmeyeceğini umuyoruz." diyen Arslan, ayrıca 8 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin uluslararası toplumca "açık ve adil" olarak takdir gördüğünü söyledi.

Arslan, Türkiye'nin askeri darbeye karşı daha sert bir duruş sergilenebilmesi adına uluslararası toplumu desteklemeye hazır olduğunun altını çizdi.

Ülkede sıkıyönetim ilanını takiben protestoların şiddetle bastırılmasının krizi daha da tırmandıracağı uyarısında bulunan Arslan, Myanmar'ın mümkün olan en kısa zamanda demokrasiye geri dönebilmesi için durumu yakından takip etmeye ve Myanmar hükümeti ile teması sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

50'ye yakın ülkenin destek verdiği, Myanmar'daki olaylara ilişkin "özel oturum" talebi, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden gelmişti.

Konseyde gözlemci sıfatıyla yer alan Türkiye de oturuma destek veren ülkeler arasında yer almıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde şimdiye kadar 28 özel oturum yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ