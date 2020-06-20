Türkiye'nin bitki ve hayvan türleri, Nuh'un Gemisinde DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin gün yüzüne çıkarılması için 2013 yılında başlatılan 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' tamamlandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin gün yüzüne çıkarılması için 2013 yılında başlatılan 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' tamamlandı. Proje kapsamında 'Nuhun Gemisi Veri Tabanı'na 1 milyon 747 bin bitki ve hayvan türü kaydedildi. DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğini gün yüzüne çıkardık" dedi.

DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları yoluyla toplanan verilerin aktarıldığı projenin tamamlandığını belirtti. Üzmez, yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına girildiğini ve buradan yönetildiğini anlatarak, "81 ilin bitki ve hayvan çeşitlerinin tespitini yaptık. Akademisyenler, üniversitelerle, yaklaşık 350 profesörle birlikte kurumumuz o ildeki türlerin tespitini yapıyor. İllerde öteden beri olan türlerin dışında ilk defa tespit edilen türlerimiz de var. Yaklaşık 12 bin çeşit türümüz var. Bunların 3 bin 500'e yakını endemik tür. Bu türleri tespit ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait Nuh'un Gemisi sitesinde yayınlıyoruz" dedi.

'ENDEMİK TÜRLERE ZARAR VERENLERE CEZA UYGULUYORUZ'Üzmez, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olduğunu söyleyerek, her ülkenin biyolojik zenginliği o ülkenin genel zenginliği olduğunu ifade etti. Genel Müdür Üzmez, "1 milyon 747 bin bitki ve hayvan türünü Nuh'un Gemisine işledik. İşlediğimiz bu türlerden neredeyse yüzde 80'i bitkidir. Bu sayede ülkemizde ki endemik türleri daha kolay tespit ediyoruz. Endemik türlerin tohumunun toplanması ve yurt dışına çıkarılmasına engel olmak için çok ciddi para cezaları uyguluyoruz. Adli güvenlik kolluk kuvvetlerimizle bunların korunması yurtdışına çıkarılmasını engellemek adına teknik çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.'FOTOKAPANLAR BİZİM KOLLUK KUVVETLERİMİZ'

DKMP Genel Müdürü Üzmez, yaban hayatında bulunan hayvanları tespit etmek için vahşi doğaya 3 binin üzerinde foto kapan kurduklarını söyledi. Foto kapanları türlerin tespiti dışında kaçak avcılığı önlemek için de kullandıklarını anımsatan Üzmez, "Bu foto kapanlar bizim kolluk kuvvetlerimiz. Foto kapanlarla kaçak avcılığın önüne geçiyoruz. Onlar bize bilgiyi gönderince biz o insanları elimizle koymuş gibi yakalıyoruz. Ciddi manada fotoğraflarımız var. Sadece kaçak avcılık değil, tespit edemediğimiz türleri de foto kapanla tespit ediyoruz. Yaban hayatın desteklenmesi için su götürüyoruz, yalaklar yapıyoruz, onların başına foto kapanı koyduğunuz zaman hangi hayvan gelip su içiyor tespit ediliyor. Kurt ailesi, çakal ailesi, sincaplar, sansarlar, samurlar geliyor. 3 binin üzerindeki foto kapan sayısını daha da artıracağız. Daha büyük teknolojiler kullanacağız. Birbirini wireless yöntemiyle gören foto kapanlar internet üzerine bize kişinin hareketini tespit ettiği an anlık düşecek. Kaçak avcılarımıza mesajımız olsun; sakın yanlış yapmayın dağın her tarafında gözlerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA