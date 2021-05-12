Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinde temaslarda bulundu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Tacikistan arasında 28-30 Nisan'da silahlı çatışmanın yaşandığı Batken bölgesinde temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Tacikistan arasında 28-30 Nisan'da silahlı çatışmanın yaşandığı Batken bölgesinde temaslarda bulundu.

İki hafta önce göreve başlayan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan çatışmadan etkilenen sınır köylerini ziyaret etmek ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği tarafından hazırlanan birer tır gıda ve inşaat malzemelerini teslim etmek için Batken şehrini ziyaret etti.

Doğan ve beraberindekiler, Batken Valisi Abdikarim Alimbayev ve Batken bölgesindeki sınır köylerinin yeniden imar ve kalkınmasından sorumlu olan Mamırjan Rahimov ile görüştü.

"Kırgızistan ile Tacikistan'ın dost ve barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz"

Doğan, Türkiye olarak, Kırgızistan ile Tacikistan'ın dostça ve barış içinde yaşamasını arzu ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Doğan, Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa ve Kırgızistan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında tarih, dil ve din bağı olduğuna dikkati çeken Doğan, "Bugün ramazanın son günü. Yarın Ramazan Bayramı. Ramazanın son günü bizim için bayrama kavuşma anlamına gelir. Ümidimiz böyle olaylar yaşanmaz. Türkiye olarak, dostluğun ve istikrarın hakim olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

Sınırdaki olayların ardından ilk anda TİKA ile bin battaniye ve TDV ile gıda yardımını Batken halkına gönderdiklerini anlatan Doğan, bugün de TDV ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin hazırladığı iki tır yardımı teslim edeceklerini aktardı.

"Tacikistan ile dostluğumuzu korumaya özen gösteriyoruz"

Vali Alimbayev, Büyükelçi Doğan'a, Kırgız-Tacik sınırında yaşanan çatışmanın ardından bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Halihazırda sınırdaki durumun istikrarlı olduğunu belirten Alimbayev, çatışmada 3'ü asker 36 vatandaşı kaybettiklerini, 137 evin kullanılamaz hale geldiğini, çatışma sırasında tahliye edilenlerin evlerine döndüğünü, evi olmayanların ise geçici olarak çadır kentlere yerleştirdiklerini aktardı.

Sınırda yaşayanların acil ihtiyaçlarını karşılamayı ve bölge halkının birlik içinde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Alimbayev, "Kırgızistan olarak Batken bölgesi ile sınırı olan Tacikistan ile dostluğu korumaya özen gösteriyoruz." dedi.

Kırgız ve Türk halklarının sahip olduğu ortak tarih, din ve dil bağının kardeşliğinin işareti olduğunu vurgulayan Alimbayev, Kırgızistan halkına başsağlığı ve iyi temennilerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kırgızistan Tacikistan sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, sınır hattındaki olaylar iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Kırgızistan tarafında 183 kişi yaralanmış, 3'ü asker 36 kişi yaşamı yitirmişti. Tacikistan'da ise 9'u asker 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi yaralanmıştı.

İki komşu ülke arasındaki çatışma 1 Mayıs'ta müzakere yoluyla durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur