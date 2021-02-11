Türkiye'nin bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı hız kesmiyor
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Türkiye'nin bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı hız kesmiyor

11.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:31
Türkiye'nin bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatı hız kesmiyor

Türkiye bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, 2021'in ilk ayında 8 milyon 658 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, 2021'in ilk ayında 8 milyon 658 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından iki tekerlekli taşıt alanında üretim yapan firmalar, ocak ayında 49 ülkeye ürün gönderdi.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 54 artışla 97 milyon 598 bin dolar tutarında dış satım yapan sektör temsilcileri, 2021'e de ciddi ihracat artışıyla başladı.

Sektörün ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,81'lik artışla 5 milyon 10 bin dolardan 8 milyon 658 bin dolara yükseldi.

Ocakta en fazla ihracatı Fransa'ya gerçekleştiren tekerlekli taşıt üreticileri, bu ülkeye dış satımı yüzde 16,96 oranında artırarak 1 milyon 257 bin dolardan 1 milyon 470 bin dolara taşıdı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke olan Hollanda'ya yapılan dış satımda ise yüzde 77,23'lük artış oldu. Hollanda'ya dış satım 723 bin dolardan 1 milyon 282 bin dolara yükseldi.

Sektörün Finlandiya'ya ihracatı ise yüzde 0,55'lik artışla 1 milyon 145 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Azerbaycan-Nahçıvan ve Libya'ya ihracat ciddi ölçüde arttı

Tekerlekli taşıt üreticilerinin ocak ayında birçok ülkeye ihracatta yakaladığı ciddi artış oranları dikkati çekti.

İtalya'ya yüzde 150,68'lik artışla 1 milyon 58 bin, Almanya'ya yüzde 75,29'luk artışla 853 bin dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 143,75'lik artışla 679 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

Sektörün Azerbaycan-Nahçıvan'a ihracatı yaklaşık 54 kat artarak 11 bin dolardan 636 bin dolara, Libya'ya ihracatı ise 110 kat artarak 919 dolardan 101 bin dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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