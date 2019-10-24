Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin

24.10.2019 17:13

Türkiye, orta kuşak ülkeleri arasında coğrafi yapısı ve iklim çeşitliği gibi özellikleriyle doğal güzelliklere sahip olan bir ülke.



Doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Karadeniz kıyısı boyunca uzanan Kaçkar, Ilgaz, Küre ve Bolu dağları turistler ve doğaseverler tarafından tanınırken Akdeniz'de Toros sıradağlarının güneye uzanan kolunu oluşturan Amanos Dağları Karadeniz bölgesindeki dağlar kadar bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle