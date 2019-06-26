Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki Yol Haritası Çıkarılıyor

Modern dünyada bir ülkenin en önemli birikimlerinden birisi de bilgi ve teknoloji alanında yaptığı birikimdir. Bu alanda yapılacak olan çalışmalara öncelik verilmesi, hangi alanlarda yapılan çalışmaların daha önemli olduğunun belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, 'Teknoloji Alanlarının Önceliklendirilmesi' adlı bir anket başlattı.

Çalışma kapsamında, nitel ve nicel olarak yapılan analizlerin sonucunda kritik öneme sahip ya da öncü olan ekonomik etkinlikler ortaya çıkarılacak. Siber güvenlik, kriptoloji, sanal gerçeklik, mikro/nano/opto elektronik, nesnelerin interneti, 3D imalat, biyoteknolojik ilaç teknolojileri, KBRN savunma teknolojileri, büyük veri analitiği, robotik otomasyon, pil depolama, savunma teknolojileri, biyoteknoloji, mekatronik, yapay zekâ, kuantum teknolojileri gibi alanlar da dahil olmak üzere, teknolojinin 27 farklı sahasında Türkiye'nin ilerleyeceği yol belirlenecek.

Çalışmayla ilgili olarak elde edilen sonuçlar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak.