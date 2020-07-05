Türkiye'nin bezelye ihtiyacının yüzde 35'ni karşılayan Sinanpaşa'da hasat başladı - Türkiye'nin bezelye ihtiyacının yüzde 35'ni karşılayan Sinanpaşa'da hasat başladı Bölgede bu yıl yaklaşık 10 bin ton bezelye hasadı bekleniyor Çiftçinin yüzünü güldüren bezelyenin kilogram fiyatı 2 TL'den satılıyor Türkiye'nin bezelye ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ni karşılayan...

- Türkiye'nin bezelye ihtiyacının yüzde 35'ni karşılayan Sinanpaşa'da hasat başladı

Bölgede bu yıl yaklaşık 10 bin ton bezelye hasadı bekleniyor

Çiftçinin yüzünü güldüren bezelyenin kilogram fiyatı 2 TL'den satılıyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin bezelye ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ni karşılayan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bezelye hasadı devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 10 bin ton civarı hasadı beklenen bezelyeden çiftçi kısa dönemde getirisi olduğu için memnun. Bölgede ayrıca üretimi yapılan bezelye toplanma parası düştükten sonra kilogramı 2 TL'den satılıyor.

Türkiye'nin önemli bezelye üretim merkezlerinden olan Sinanpaşa ilçesinde bezelye hasadı yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgede hasat sabah erken saatlerde başlayıp gün ortasında sona eriyor. Çoğunlukla şehir dışından gelen tarın işçileri tarafından makine kullanılmadan toplanan bezelyeler ardından bölgeye gelen tüccarlar tarafından çuvallarla alınarak fabrikalara götürülüyor. Tarım işçilerin günlük 70 TL'den başlayan yevmiyeler ile çalıştıkları bölgede çiftçiler üretimi yapılan bezelyenin kilogramında 1 TL'sini toplatma parası olarak veriyor.

Sinanpaşa bölgesinde bu yıl yaklaşık 10 bin ton civarında bezelye rekoltesi bekleniyor. Ürün rekoltesinin aşırı yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarından dolayı geçen seneye göre düşük olduğu kaydedilirken yine de kısa sürede getirisi olan bir ürün olduğu için bezelyenin çiftinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

"Yaklaşık 5 bin dekar alanda bir bezelye ekimi var"

Sinanpaşa Ziraat Odası Başkanı Abdullah Türkyılmaz, bölgede başlayan bezelye hasadı, ürün verimliliği ve satış fiyatları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ilk ürünlerin dondan dolayı zarar görmesine rağmen yine de hasadın verimli geçtiğini vurguladı. Türkyılmaz, "Sinanpaşa ilçemizde yaklaşık 5 bin dekar alanda bir bezelye ekimi var. Rekolte geçen seneye göre düşük. Hava şartları elverişsiz geçti aşırı yağmur ve don ürünü etkiledi. İlk ekimi yapılan ürünlerimiz dondan dolayı zarar gördü sonraki çiçeklerimiz olmaya başladı. Şuanda ürünlerimizi toplatıyoruz. Bu sene bezelye kilogramı 3 TL'den satılıyor. 1 TL toplatma parası düşüyor 2 TL'den veriyoruz. İlk satım fiyatı 3 TL 30 kuruştan açıldı" dedi.

"Kısa dönemde getirisi olduğu için çiftçi memnun"

Türkiye'nin önemli oranda bezelye ihtiyacının Sinanpaşa bölgesinin karşıladığını hatırlatan Türkyılmaz, çiftçilerinden üründen memnun olduklarını ifade etti. Türkyılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kendi verilerimize göre Türkiye'nin ortalama yüzde 30-35 civarında bezelye ihtiyacını karşılıyoruz. Çiftçi bezelyeden alternatif ürün olduğu için memnun. Kısa dönemde yetişen bir ürün. Mart, nisan döneminde ekiliyor ve haziran ayından itibaren hasat başlıyor. Kısa dönemde getirisi olduğu için çiftçi memnun."

Öte yandan, hasat döneminin ay sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA