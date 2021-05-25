Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti
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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine gerçekleştirdiği ziyarette Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemede bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine gerçekleştirdiği ziyarette Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemede bulundu.

Ulusoy, beraberinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Beyrut Büyükelçiliğinden Başkatip Onur Özkeçeli ve Ticaret Başmüşaviri Mikail Kılıç'tan oluşan heyetle Sayda kentini ziyaret etti.

Büyükelçi ziyaretinin ilk durağında, TİKA tarafından inşa edilip tamamen yenilenen hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Muna et-Tiryaki ve Sayda'daki Lübnan-Türk Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Ali ile bir araya geldi.

Tiryaki, görüşmede kuruluşun travma ve rehabilitasyon hastanesi olarak faaliyet göstermesi için atılması planlanan adımlarla ilgili Büyükelçi'ye bilgi verdi.

Hastanenin inşa amacına uygun olarak faaliyette bulunacağına dair umutlu olduğunu ve bu konuda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirten Ulusoy, Lübnan hükümetinin de gelecek dönemde hastane için tüm mali desteği sağlaması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Ulusoy Sayda'da, Müstakbel Hareketi Meclis Grup Başkanı Behiyye el-Hariri'yi de evinde ziyaret etti.

Sağlık, kalkınma, kültür ve iş birliği ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Hariri, Türkiye'nin Lübnan'a destek veren tavrını takdir etti.

Ulusoy ve beraberindeki heyet ayrıca, Sayda Belediye Başkanı Muhammed es-Suudi, Sanayi, Ticaret ve Ziraat Odası Başkanı Muhammed Salih ile de bir araya geldi.

Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi 5 Mart'ta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Aşı Merkezi olarak hizmete girmişti.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesinin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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