Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu

24.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:50
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un, güven mektubunu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un, güven mektubunu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın ülkesinde göreve başlayan büyükelçileri başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ve diğer büyükelçilerin, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle güven mektuplarını sundukları aktarılan açıklamada, törende Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe ve bazı Lübnanlı yetkililerin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Büyükelçi Ulusoy'un eğitim hayatı ve Lübnan'dan önce görev yaptığı yerlere ilişkin bilgiler yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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