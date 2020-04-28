Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıttı Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükelçilik, başkent Beyrut'un farklı semtlerinde bulunan fırınlar aracılığıyla iftar öncesi ihtiyaç sahibi 2 bini aşkın aileye ekmek dağıttı.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkı ramazan ayında da Lübnanlı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürüyor. Ramazan ayı vesilesiyle Lübnanlı kardeşlerimize iftar için ekmek dağıtımımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA