- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı'dan mültecilere iftar yemeği
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- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı'dan mültecilere iftar yemeği

- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı'dan mültecilere iftar yemeği Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, İsviçre'nin Basel kentindeki Fatih Camii'de mültecilere iftar yemeği dağıttı.

- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı'dan mültecilere iftar yemeği
12.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:50

- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı'dan mültecilere iftar yemeği

BASEL - Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, İsviçre'nin Basel kentindeki Fatih Camii'de mültecilere iftar yemeği dağıttı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, İsviçre'nin Basel kentindeki Fatih Camii'nde başta Müslüman mülteciler olmak üzere yardıma muhtaçlara yemek dağıttı. Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı'ya Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Din Hizmetleri Müşaviri Vekili Bilal Yıldız da eşlik etti. Büyükelçi Saygılı İsviçre'de ilk kez böyle bir etkinlikle karşılaştığı için Basel'e geldiğini belirterek, "Basel Fatih Camii'nin yıllardır devam ettirdiği yoksullara iftar dağıtma etkinliğini bu yıl farklı bir şekilde devam ettiriyor. Korona virüsten dolayı iftar verememe zorlukları oluştu. Dört-beş saatlik bir zaman diliminde yine Müslümanlar ve muhtaçlara iftar öncesi sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek iftar hizmeti veriliyor" dedi.

Büyükelçi Saygılı, "İsviçre'de ilk kez böyle bir etkinlikle karşılaştım. Başkonsolosumuzla beraber buraya gelmeye karar verdik. Biz de ustamıza yardımcı oluyoruz. İftarını açmak isteyen ve buraya gelenlere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Fatih Camii Başkanı Sehat Karatekin ise Ramazan ayı boyunca her gün mültecilere iftar verdiklerini belirterek Büyükelçi Saygılı'nın iftar dağıtma etkinliğine katılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

- Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Saygılı'dan mültecilere iftar yemeği

Kaynak: İHA

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