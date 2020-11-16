Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: "Türkiye güvenilir bir NATO üyesidir"
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: "Türkiye güvenilir bir NATO üyesidir"

16.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:14
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın:

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye'nin güvenilir bir NATO üyesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye'nin güvenilir bir NATO üyesi olduğunu söyledi.

Büyükelçi Aydın, Alman Atlantik Derneği tarafından, NATO'nun geleceği ve müttefikler arasında dayanışmanın ele alındığı videokonferans yöntemiyle düzenlenen panelde konuştu.

Türkiye'nin uzun süredir NATO ittifakının güvenilir bir üyesi olduğunu vurgulayan Aydın "Yaklaşık yetmiş yıldır NATO'dayız. İttifakın güvenilir ve güçlü bir üyesiyiz. İttifak için taahhütlerini ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam edecek" dedi.

Aydın, Türkiye'nin NATO'dan, üye ülkeler arasında daha yakın diyalog, işbirliği ve dayanışma sağlanmasını beklediğini dile getirdi.

-Türkiye-Yunanistan gerilimi

Panele konuşmacı olarak katılan bir Fransız diplomatın, Doğu Akdeniz'deki son gerginliklerden Ankara'yı sorumlu tutan ifadeleri üzerine Büyükelçi Aydın, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve Fransa'nın son dönemdeki politikalarını eleştirdi.

Aydın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin gerisinde, Yunanistan'ın tek yanlı ve maksimalist taleplerinin bulunduğunu vurguladı.

Fransa'nın gerçekten diplomatik çözüm istiyorsa Atina'ya destek vermek yerine, onu çözüm yönünde teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Aydın, "Fransız müttefikimize tavsiyem, bu konuda tarafsız kalmaları ve Yunanlıları adil ve sürdürülebilir bir çözüme teşvik etmeleri olacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Aydın, beraberinde getirdiği bir haritayı izleyicilere göstererek, "Ege Denizi'ni ve Doğu Akdeniz'i bir Yunan gölüne dönüştürmeye çalışıyorlar ve Türkiye'yi sadece Antalya koyuna hapsetmek istiyorlar. Bu kabul edilebilir mi? Türkiye'nin böyle bir haritayı kabul edeceğini düşünüyor musunuz? Hayır, elbette hayır" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili sorunda Atina'yı desteklediğini ve bölgeye savaş gemileri gönderdiğini hatırlatan Aydın, Fransa'nın adeta yangına körükle gittiğini ve bunun tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Aydın, Fransız diplomatın eleştirisine yanıt verirken, "(Türkiye ile) Suriye'de ve Libya'da bazı sorunlarınız olabilir ama lütfen ikili meselelerinizi NATO'ya taşımayın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Yunanistan ile arasında yıllardır devam eden anlaşmazlıklara diyalog ve müzakere yoluyla çözüm bulunmasından yana olduğunu aktaran Aydın, bunun için çaba gösterdiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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