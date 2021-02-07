Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın'dan Almanya'nın insan hakları sorumlusu Baerbel Kofler'e tepki

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Baerbel Kofler'in Twitter üzerinden yaptığı, "Boğaziçi Üniversitesindeki tutuklamalar ve toplama yasağı konusunda çok endişeliyim." paylaşımına tepki gösterdi.