Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine ait araç kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine ait araç kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine ait bir araç kundaklanarak kullanılamaz hale geldi.

11.10.2019 16:39
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine ait araç kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine ait bir araç kundaklanarak kullanılamaz hale geldi.


Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi. Olayın gece yarısı meydana geldiği park halindeki diplomatik plakalı aracın kundaklandığı belirtildi. Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.


Kundaklama olayının Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bölücü örgütlerce işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.


Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA
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