Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Anadolu Ajansını (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

05.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:36
Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Anadolu Ajansını (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Koçak, yayımladığı mesajında, "Kuruluşu Cumhuriyet'imizin tarihiyle özdeşleşmiş olan Anadolu Ajansı, milli mücadele yıllarından bu yana aralıksız devam eden Türk toplumunu ve uluslararası toplumu doğru haberle buluşturma çabasında bugün 100. yaşını kutluyor." ifadesini kullandı.

AA'nın, Gürcistan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülkede faaliyette bulunduğunu anımsatan Koçak, AA'nın 100. yaşını tebrik ederek, daha nice yüzyıllar Türkiye'nin sesi olmaya devam etmesini diledi.

YEE ve TMV'den tebrik mesajları

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, AA'nın 100. kuruluş yılını mesajla kutladı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiği bugünlerde AA'nın çalışanlarının da büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, "Savaşlar, salgınlar ve nice zorluklar arasında habercilik yapmak da kolay bir iş değil. Canını dişine takarak görev yapan AA çalışanlarını ve AA'yı 100. yılı münasebetiyle kutluyorum ve nice 100 yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, yayımladığı mesajında, "Anadolu Ajansımız, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla Milli Mücadele döneminden günümüze kadar doğru kaynaktan beslenerek gerçek ve doğru haberi, tüm dünyaya aktaran ülkemizin yerli, milli ve kıymetli bir basın kuruluşudur." değerlendirmesinde bulundu.

Derneklerden tebrik mesajı

Gürcü ve Türk İşadamları Derneği GÜRTİAD Başkanı Osman Turan, AA'nın 100. yaşını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri halka duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA, bugüne kadar haber maratonunu aksatmadan dünyanın dört bir yanından devam ettirmiştir.

Anadolu Ajansı, Türkiye'de ve dünyada basın yayın ve haberciliğin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bir asırdır dönemin her türlü iletişim teknolojilerinin hızlı takipçisi AA, yurt dışı haber ağını daha etkin hale getirmiştir."

Turan, AA'nın Gürcistan'da aktif şekilde faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Her zaman Gürcistan'da Türk yatırımcıları ve iş insanlarının yanında olan Anadolu Ajansının 100'üncü yılını kutlar, bu zor dönemde çalışanlarına sağlıklı günler dilerim." ifadesini kullandı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan da mesajında, AA'nın Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirterek, "Prensipli, dürüst, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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