Türkiye'nin battaniye ihracatı, 2021'de önceki yıla göre yüzde 25 artarak 60,2 milyon dolara çıktı

Türkiye'nin battaniye ihracatı 2021 yılında, önceki yıla göre yüzde 25 artarak 60 milyon 166 bin dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlenen verilere göre, 2020'de 48 milyon 219 bin 992 dolarlık battaniye ihracatı yapıldı. Geçen yıl ise battaniye ihracatından elde edilen gelir yüzde 25'lik artışla 60 milyon 166 bin 520 dolara yükseldi.

Türkiye 2021 yılında en fazla battaniye ihracatını 8 milyon 176 bin dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi 3 milyon 90 bin dolarla Libya, 2 milyon 967 bin dolarla Hollanda, 2 milyon 598 bin dolarla İsrail izledi.

Battaniye ihracatında en fazla artış Moldova'ya oldu. Bu ülkeye önceki yıl 634 bin 83 dolar olan ihracat, 2021'de 1 milyon 555 bin 689 dolara yükseldi.

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, battaniye ihracatı açısından 2021 yılının iyi geçtiğini söyledi.

Taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini anlatan Saçlı, "Kendi kapasitemizin üzerine çıktık. Stoklu çalışan bir firma değiliz. Sipariş üzerine üretimlerimiz devam ediyor. Şu an şubat ayının ortalarına kadar doluyuz." dedi.

"Çin'deki fiyatların yükselmesi etken olabilir"

Hedefledikleri ihracat rakamlarının üzerine çıktıklarını dile getiren Saçlı, şöyle devam etti:

"Kapasitemizin yüzde 100'üyle çalıştık. 2021 yılında 9 milyon metrekare battaniye üretimi gerçekleştirdik. Bunun 2 milyon metrekaresinin üzerinde bir ihracat oldu. Doğu Avrupa, Ukrayna, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat gerçekleştirdik. Salgın döneminin Türkiye tekstiline yaradığını söyleyebilirim. Bunda Çin'deki fiyatların yükselmesi başlıca etken olabilir."

"2022 yılının da iyi geçeceğini düşünüyoruz"

Yeni yılda da tam kapasite üretime devam ettiklerini kaydeden Saçlı, "2022 yılının da iyi geçeceğini öngörüyoruz. Bu yıl ihracatımızı yüzde 5 ileri çekmek istiyoruz. Ancak salgın dönemini öngöremiyoruz." dedi.

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri

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