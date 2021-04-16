Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
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Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar sabah saatlerinden itibaren güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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