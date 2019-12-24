'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' tanıtıldı

24.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:32

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kuruluşunun 60. Yılı münasebetiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı, yapılan lansmanla tanıtıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu kitap sayesinde Türk basketbolunu herkese anlatacaklarını söyledi.



Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kuruluşunun 60. yılı münasebetiyle 'Basketbola adanmış hayatlar' için hazırlanan 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabının lansmanı, Kanyon AVM'de gerçekleşti. Lansmana Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, TBF yöneticileri ve basketbol dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Türkoğlu: "Bu kitapla basketbol, Türkiye'de daha çok bilinecek"



Lansmanda konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kitapta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen ve basketbolun bu noktaya gelmesinde nemli emekleri olan büyüklerimiz var. Basketbol için biz de bir şeyler katmaya çalıştık. Sporculuk zamanında emek veren ve şimdi yönetici olarak bir şeyler katmaya çalışan isimler olarak, bu lansmanda hepinizi görmekten dolayı mutluyuz. Sporcu olarak sahada emek vermiştik ve şimdi yönetici olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kitap çalışmasında benim de yeni öğrendiğim çok nokta oldu. Türk basktebolu, inanıyorum ki bu kitapla beraber Türkiye'nin her yerinde daha çok konuşulup takip edilecektir. Bu kitap için inanıyorum ki herkesten fikir alınmıştır. Kitabımız hepimize hayırlı olsun. Değerli büyüklerimizden çok şey öğrendik, onları izleyerek basketbolu bir noktaya getirdik. İnşallah gençlerimiz de bizi takip eder ve basketbolu daha da yukarıya çıkarırlar. Değerli abilerimize tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı ile kitabın Genel Yayın Yönetmeni Emin Balcı da 50 yıldır basketbolun içinde olmasına karşın bu kitap sayesinde bilmediği birçok konu olduğunu söyledi ve lansmana gelenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle organizasyon tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA