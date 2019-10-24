"Türkiye'nin başarısını önce CHP sabote ediyor"

24.10.2019 15:12

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor." dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

CHP'nin Suriye meselesi başladığından beri oradaki halkların zarar görmemesi için yürütülen mücadelede Esed rejiminin sözcüsü gibi davrandığını dile getiren Çelik, "Şimdi de bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı gelip bir grup konuşmasında söz konusu ederek maalesef bu şekilde bir siyasi sabotajı tekrar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada açık bir seviye sorunu olduğunu, net bir seviyesizlikle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Çelik, milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefinin nasıl korunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen müzakerelerde, gerekirse askeri hareket seçeneğinin nasıl kullanıldığını gördüğünü söyledi.

"Her başarı bunlarda travma yaratmaktadır"

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına karşı saygısızlık içeren, bizim açımızdan yok hükmünde olan ve bize gönderilmeye çalışılan mesajı, hiçbir şekilde kabul etmediğimiz bir mesajı sahiplenerek o mesajdan yana duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına karşı tavır almaya çalışıyor." diyen Ömer Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buradaki hastalıklı psikoloji, konuşmayı dinleyenlerin bir kısmının da bu çirkin ifadeleri alkışlamasıdır. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi hayatımızdaki maalesef en net hastalıklı psikolojilerden birinin tanımı olarak kayıtlara geçmiştir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her başarısı maalesef bunlarda travma yaratmaktadır. Eğer onur ve itibara sahip çıkma konusunda gerçekten samimilerse, o zaman CHP Genel Başkanı'nın iç siyasetteki siyasi müttefikinin yani terör örgütünün sözcülüğünü yapan siyasi organizasyonun Türkiye Cumhuriyeti devletine, TSK'ya iftiralarına dönük olarak yüksek sesle bir şeyler duymak isteriz. Bu parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin en haklı terörle mücadelesinde 'Türk askerinin orada katliam yaptığını, terör örgütünün meşru bir organizasyon olduğunu' söyleme gibisinden dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmeyecek terör örgütünden yana olan tavrını sürdürmektedir."

"Kendisinin verdiği namus sözünü hatırlatıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TSK, Cumhurbaşkanı ve devlete dönük iftira içeren sözlere karşı herhangi bir şey duymadıklarını bildirdi.

Erdoğan'ın Soçi'de Türkiye açısından önemli bir müzakere yürütürken Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantı salonundan oradaki tezleri sabote etmeye dönük tutum içerisine girdiğini vurgulayan Çelik, terör örgütünün sözlerini ve tezlerini dillendirenlerin Türk askerinin orada işgalci olduğunu söylediğini, hem ABD hem de Rusya'nın TSK'nin 32 kilometrelik derinlikte var olmasının Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde meşru olduğunu kabul ettiğini ancak bu teze karşı sadece Kılıçdaroğlu'nun direnmeye devam ettiğini dile getirdi.

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin imza attığı bir başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti maalesef CHP'nin Genel Başkanlığı tarafından ortaya koyulmaktadır." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza yönelik hiçbir şekilde kabul etmediğimiz saygısız ifadeler bulunan ve bizim için yok hükmünde olan mektubun sızdırılması, aslında tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi." diyen Ömer Çelik, Türkiye'nin bunu yok hükmünde sayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi ve stratejik amaçlarına ulaşması için bu müzakereyi güçlü bir şekilde yürüttüğüne dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun namus kavramından sık sık bahsettiğini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, "İkide bir karşısındaki siyasi rakiplerinin namusunu sorgulayan tutum içiresine giriyor. Kendisinin verdiği namus sözünü hatırlatıyoruz. Seçimlerden önce 'belediyelerde hiçbir işçi atılmayacak' diye namus sözü vermişti. Şimdi İstanbul Belediyesi başta olmak üzere atılan işçiler karşısındaki namus sözünü kendisini bir kere daha hatırlatıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA