Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, Mali Başbakanı tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de geçiş sürecinin Başbakanı Moctar Ouane tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de geçiş sürecinin Başbakanı Moctar Ouane tarafından kabul edildi.

Onart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Ouane ile ikili iş birliği konularını görüştüklerini söyledi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9 Eylül'de Mali'ye yaptığı ziyaret ve geçiş sürecinde Mali'ye desteğin de ele alındığını kaydeden Büyükelçi Onart, Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ ile mücadele ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisinin kurulmasına ilişkin konuların da konuşulduğunu dile getirdi.

Onart, görüşmenin oldukça samimi bir ortamda geçtiğini sözlerine ekledi.

Başbakan Ouane, 27 Eylül'de geçiş sürecinin başbakanı olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan