Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral: "Görevimi yapmış olmanın huzuru ile Azerbaycan'dan ayrılıyorum"
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral: "Görevimi yapmış olmanın huzuru ile Azerbaycan'dan ayrılıyorum"

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral: 'Görevimi yapmış olmanın huzuru ile Azerbaycan'dan ayrılıyorum'

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'da görevde bulunduğu sürede iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi açısından büyük işler başardıklarını belirterek "Görevimi yapmış olmanın huzuru ile Azerbaycan'dan ayrılıyorum.

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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'da görevde bulunduğu sürede iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi açısından büyük işler başardıklarını belirterek "Görevimi yapmış olmanın huzuru ile Azerbaycan'dan ayrılıyorum." dedi.

Görev süresi dolan Özoral, Bakü'den ayrılmadan önce Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile veda yemeğinde bir araya geldi.

Özoral, Azerbaycan'a Ekim 2016'da geldiğini, ö dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bu ülkedeki izlerinin silinmesi için çalışmaya başladıklarını, kısa sürede ortamı Türkiye'nin problemleriyle değil de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki konularla ilgilenebilecek hale getirdiklerini anlattı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin müstesna bir seviyede olduğunu vurgulayan Özoral, "Her bakımdan örnek olacak günlerdeyiz. Karabağ savaşını birlikte kazandık. Allah'a çok şükür Azerbaycan topraklarına geri kavuştu. Fakat Karabağ savaşını bir kenarda tutmak şartıyla diğer sahalarda da çok önemli işler gerçekleştirdik. Çok büyük başarılar elde ettik. Büyükelçilik olarak bunları yaparken gerçekten çok çaba harcadık." dedi.

Özoral, görevde bulunduğu 4,5 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a 20'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirdiğini, bakan ziyaretlerinin 100'den fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başka ülkelerde bunlar 20 senede yaşanmayacak şeyler. Ama burası Azerbaycan. Buranın yoğunluğunu, bu iş doluluğunu bilerek geldim. Allah'a çok şükür ki buradan giderken de görevimi yapmış olmanın huzuru ile Azerbaycan'dan ayrılıyorum. Bunu Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) verdiği Dostluk Nişanı'ndan da anlıyorum. Ama hiçbir başarı tek kişilik değildir. Hepsi ekip işidir. Ne yaptıysak birlikte yaptık."

Özoral, görevde bulunduğu süre zarfında Azerbaycan üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerle sürekli ilgilendiğini dile getirerek, Türk kurum ve kuruluş temsilcilerinden üniversite öğrencilerine sahip çıkmaya devam etmeleri ricasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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