Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:38
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özoral, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini ayrıntılı biçimde inceledi.

"Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafına oy veren Özoral, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" fotoğraflarını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesinden yana oy kullanan Özoral, fotoğrafların hayatın içinden farklı renkleri yansıttığını söyledi.

Özoral, fotoğrafların çoğunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damgasının hissedildiğini belirterek tercih yapmakta zorlandığını fakat bazı karelerin gönlünü daha çok okşadığını kaydetti.

Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" isimli fotoğrafının Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine yaptığı saldırılarda yaşanan can kayıplarını ve trajediyi ortaya koyduğunu ifade eden Özoral, tüm foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Tuba Büyüküstün
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:02:43. #1.15#
title