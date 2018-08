Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız - Kerkük Valisi Said Görüşmesi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük'ün kalkınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Irak'ın Kerkük kent valilik binasını ziyaret eden Büyükelçi Yıldız, Kerkük Valisi Rakan Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Kerkük Valisi Said, "Türkiye Cumhuriyeti, hükümet ve millet olarak hiç bir zaman Iraklıları yalnız bırakmadı." dedi.

Türkiye'nin tüm Irak halkı ile aynı mesafede olduğunu ve her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğuna dikkati çeken Said, "Irak ve Kerkük'ün kalkınması için Türkiye Cumhuriyeti ile tüm alanlarda işbirliğine ihtiyacımız var. Irak'ta mezhep ve etnik ayrımı yapmadan Türkiye'nin ülkemizin kalkınmasında rolü olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son on beş yılda Irak'taki savaş ve çatışmalarda yaralananların tedavisini Türkiye Cumhuriyetinin üstlendiğini dile getiren Said, "Terör saldırılarından dolayı yerini ve evini terk edenleri kucaklayan yine Türkiye olmuştur. Her zaman ülkemize iyi niyetle yaklaşan Türkiye'ye müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Irak halkının Türkiye ile ortak tarih, kültür, gelenek ve göreneklere sahip olduklarının altını çizen Said, "Ülkemizin yeniden kalkınması için Türkiye ile ekonomi, eğitim, ticaret ve birçok alanda önemli anlaşmaların yapılması gereklidir." diye konuştu.

"Irak'ın geleceği Türkiye'nin geleceği demektir"

Irak'ın Türkiye için önemli bir komşu olduğunu belirten Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Bizim için Kerkük, Irak demektir ve Irak'ın geleceği Türkiye'nin geleceği demektir." dedi.

Kendilerini Kerkük'ün geleceğinden ayrı koyamayacaklarını belirten Yıldız, "Önümüzdeki dönemde vali beyin yapacağı yönlendirmeyle Kerkük sivil havaalanı dahil belli projeler üzerinde çalışacağız." bilgisini paylaştı.

Kerkük ziyaretiyle, kentin birliği ve dirliğine destek vermek istedikleri güçlü bir mesaj olduğunu belirten Yıldız, "Biz Kerkük'ün unsurları, Arap, Türkmen, Kürt ve Hristiyanlarla birlikte var olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, ziyareti kapmasında kentte bir dizi temaslar yapması ve bayramı namazını da Kerkük'te kılması bekleniyor.