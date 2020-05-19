Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Elektrik Bakanı Hentuş ile görüştü
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Elektrik Bakanı Hentuş ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Elektrik Bakanı Macit Hentuş ile gerçekleştirdiği görüşmede, Irak'a elektrik ihracatı ele alındı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Elektrik Bakanı Hentuş ile görüştü
19.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:20

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Elektrik Bakanı Macit Hentuş ile gerçekleştirdiği görüşmede, Irak'a elektrik ihracatı ele alındı.

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Elektrik Bakanı Macit Hentuş ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında elektrik sektöründeki ortak iş birliği yollarının ele alındığı aktarıldı. Bakan Hentuş, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için başta elektrik alımı olmak üzere Bakanlığın önümüzdeki aşamada bazı planlarının olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız ise iki ülke arasındaki projenin enerji konusunda iki ülkenin de yararına olacağını belirtti. Yıldız, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin deneyimleri paylaşmak açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan, Irak'ın Türkiye için yeni bir ihracat pazarı olabileceğini söylemişti. Irak 2003'ten bu yana yaşadığı elektrik krizinde elektrik ihtiyacının bir kısmını İran'dan karşılıyor. ABD ise Irak'ın elektrik şebekesinde kullandığı gazı İran'dan ithal etmesini öngören muafiyeti 30 gün süreyle uzatan kararı onaylamıştı.

(İHA)

19.05.2020 22: 53: 07 T

Kaynak: İHA

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