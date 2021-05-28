Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Türk yatırımcılar, Irak'taki yatırımlarını artırmaya hazır"
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Türk yatırımcılar, Irak'taki yatırımlarını artırmaya hazır"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Türk yatırımcılar, Irak'taki yatırımlarını artırmaya hazır'
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarının bu ülkedeki yatırımlarını artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarının bu ülkedeki yatırımlarını artırmaya hazır olduklarını belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Güney, Bağdat'taki Büyükelçilik binasında Irak'ta faaliyet gösteren yaklaşık 60 Türk yatırım firma temsilcisini ağırladıklarını ve onlarla Irak-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerini ele aldıklarını söyledi.

Irak'taki Türk yatırımlarının artırılması meselesine ilişkin Güney, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcılar, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini bizlere aktardı. Türk yatırımlarının artırılmasının Irak'ın kalkınmasına yardımcı olacağında mutabık kaldık ve Türk yatırımcılar bu yatırımlarını artırmaya hazır. Irak'taki Türk firma temsilcileriyle bu toplantıları sürdüreceğiz."

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinin yanı sıra Bağdat ve güneyinde de yatırımları bulunuyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Türk yatırımcılar, Irak'taki yatırımlarını artırmaya hazır'
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Türk yatırımcılar, Irak'taki yatırımlarını artırmaya hazır'
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Türk yatırımcılar, Irak'taki yatırımlarını artırmaya hazır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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