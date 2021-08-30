Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "PKK, Irak'ta bitirilmesi gereken bir tehlike"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, PKK terör örgütünün Irak'taki varlığını eleştirerek, bu terörün Irak'ta bitirilmesi gereken bir tehlike olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, PKK terör örgütünün Irak'taki varlığını eleştirerek, bu terörün Irak'ta bitirilmesi gereken bir tehlike olduğunu belirtti.

Güney, Bağdat'ta düzenlenen Rafideyn Forumu'nda yaptığı konuşmada, Irak ile ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirileceğini ifade ederek, "Irak ile ilişkilerimiz stratejiktir. İki komşu ülke olarak daha güçlü ve dinamik ilişkilerimiz olmalı." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığını eleştiren Güney, bunun Irak'ın istikrarını tehlikeye soktuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Irak'tan sanki 'DEAŞ gerçek terör örgütü, PKK 'bir nevi' terör örgütü' gibi bir izlenim ediniyorum. PKK, sadece Türkiye değil, Irak'ın güvenliği ve istikrarı için de bir tehdit. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bunu idrak etti ve bu terör örgütünün tehlikesini anladı. Başbakan Mustafa Kazımi'ye de bu konudaki işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. PKK, Irak'ta bitirilmesi gereken bir tehlike. Bu konuda işbirliği ve dayanışmamız da önemli olacak."

Büyükelçi Güney, Irak'ın egemenliği, istikrarı ve güvenliğini desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.

Güney, ekim ayında yapılması kararlaştırılan erken seçimlerin Irak halkının yaşam kalitesini iyileştirmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp