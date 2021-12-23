Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti - Haberler
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük vilayetinde çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük vilayetinde çeşitli temaslarda bulundu.

Büyükelçi Güney, Kerkük Valisi Rakan Said ile makamında bir araya geldi.

Vali Said, burada yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretten memnuniyet ve onur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Kerkük'e verdiği büyük önem bizi sevindiriyor." dedi.

Kentte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) önemli işler yaptığını belirten Said, tarihi Kerkük Kayseri Çarşısı'nın onarımı ve iç göçmenlere sunulan destekleri unutmadıklarını ifade etti.

Kerkük'te çok sayıda yatırım fırsatı olduğunu kaydederek Türk şirketlere çağrıda bulunan Said, "Türk şirketlerin çalışma ciddiyeti ve kalitesine güveniyoruz. Kerkük'teki karlı yatırımlarda yer almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Güney de görüşmede Kerkük'ün Irak genelinde müstesna bir kent olduğuna işaret etti.

Güney, "Burası Irak'ın tüm etnik ve mezhepsel unsurlarının bir arada beraberce yaşadığı bir kent. Arzu ettiğimiz tüm bu unsurların, Arap, Türkmen ve Kürtlerin refah düzeyinin artmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerin Kerkük'te yatırım yapmaya hazır olduklarını aktaran Güney, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla Türkiye'den Irak'a üst düzey ziyaretlerin artacağını dile getirdi.

Büyükelçi Güney'den Irak Türkmen Cephesine ziyaret

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük temasları kapsamında ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) merkezini ziyaret etti.

Büyükelçi Güney, burada ITC Başkanı Hasan Turan, parti yetkilileri ve Türkmenlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Kerkük'ü ziyaret etti

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AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri

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