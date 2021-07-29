Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Büyükelçi Güney'in Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi de hazır bulundu.

Güney, Erbil ziyareti kapsamında, dün IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de görüşmüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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