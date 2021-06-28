Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'den Necef ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, göreve geldiği günden bu yana Bağdat dışı ilk resmi düzeydeki ziyaretini ülkenin güneyinde yer alan Necef kentine gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, göreve geldiği günden bu yana Bağdat dışı ilk resmi düzeydeki ziyaretini ülkenin güneyinde yer alan Necef kentine gerçekleştirdi.

Güney'in Necef'teki ilk durağı Şiilerin kutsal mekanları arasında yer alan Kufe oldu. Burada önce türbe ziyareti yapan Güney, daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün de bulunduğu Kufe Üniversitesi'ne geçti. Güney, burada akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükelçi Güney, Necef'te Valiliğin yanı sıra Şii dini merci ve ulemalarının balmumu heykellerinin bulunduğu müzeyi ziyaret etti. Güney, Hazreti Ali'nin mezarının bulunduğu Külliyeye de uğrayarak oradaki yetkililerle sohbet etti.

Temasları sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güney, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini vurguladı ve Türk şirketlerin Necef'te yatırım isteğine işaret etti.

Güney ayrıca iki ülke arasındaki su meselesinin çözümü noktasında iş birliği olduğunu kaydetti.

Güney, Kerbela'yı ziyaret edecek

Büyükelçi Güney, Necef'ten sonra Kerbela kentini de ziyaret edecek.

Güney'in Kerbela'da Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin temsilcisi Abdulmehdi el-Kerbelayi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki ay önce Bağdat'taki görevine başlayan Büyükelçi Güney, burada Başbakan, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve kabinenin önemli bakanlarıyla bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti.

Güney, AA'ya verdiği röportajında, Irak'ın tüm şehirlerini gezerek saha diplomasisini sürdüreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp