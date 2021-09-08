Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'den Basra'ya ziyaret
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'den Basra'ya ziyaret

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'den Basra'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkenin en güneyindeki Basra kentini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkenin en güneyindeki Basra kentini ziyaret etti.

Güney, yaptığı ziyaret kapsamında kentte faaliyet gösteren Türk şirket temsilcileriyle görüştü.

Büyükelçi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Basra programımıza iş dünyamızın dinamizmiyle başladık." ifadesini yazdı.

Büyükelçi daha sonra Basra Valisi Esad İdani ile Valilik binasında bir araya geldi.

Basra programı yarın da sürecek olan Güney, kentteki Um Kasr ve Zübeyr limanlarını da ziyaret edecek.

Petrol zengini Basra'da faaliyet gösteren Türk şirketleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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